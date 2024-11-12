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الإمارات

رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا وولي عهد الأردن

  • خلال لقاء في أذربيجان على مأدبة عشاء خاصة أقامها سموه
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وام

باكو
محمد بن زايد لدى وصوله مطار حيدر علييف الدولي في باكو
وام
محمد بن زايد لدى وصوله مطار حيدر علييف الدولي في باكو
محمد بن زايد مصافحاً فوغار مصطفاييف وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني
وام
محمد بن زايد مصافحاً فوغار مصطفاييف وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني
وام
محمد بن زايد في حديث مع إيدي راما بحضور سلطان الجابر ومحمد السويدي
وام
محمد بن زايد في حديث مع إيدي راما بحضور سلطان الجابر ومحمد السويدي
حمدان بن محمد بن زايد مصافحاً إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا
وام
حمدان بن محمد بن زايد مصافحاً إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا
محمد بن زايد في حديث مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا | تصوير: عبدالله البدواوي ورايان كارتر وعمر العسكر
وام
محمد بن زايد في حديث مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا | تصوير: عبدالله البدواوي ورايان كارتر وعمر العسكر
محمد بن زايد في حديث مع إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا
وام
محمد بن زايد في حديث مع إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا
محمد بن زايد مرحباً بالحسين بن عبد الله
وام
محمد بن زايد مرحباً بالحسين بن عبد الله
آمنة الضحاك وأحمد الصايغ وأحمد المزروعي وفيصل البناي ومحمد البلوشي
وام
آمنة الضحاك وأحمد الصايغ وأحمد المزروعي وفيصل البناي ومحمد البلوشي
وام
حمدان بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله
وام
حمدان بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله
محمد بن حمد بن طحنون وسلطان الجابر ومحمد السويدي
وام
محمد بن حمد بن طحنون وسلطان الجابر ومحمد السويدي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً من الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، وإيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، على مائدة عشاء خاصة أقامها سموه تكريماً لهم، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29».

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والضيوف خلال المأدبة الأحاديث الودية التي تجسد متانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لما فيه الخير والنماء للجميع.

كما تطرقوا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» وأهميته في تعزيز العمل المناخي الدولي.

وعبر ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
حضر المأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصل أمس إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان يشارك خلالها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29»، الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».

يرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.