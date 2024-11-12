رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا وولي عهد الأردن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً من الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، وإيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، على مائدة عشاء خاصة أقامها سموه تكريماً لهم، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29».

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والضيوف خلال المأدبة الأحاديث الودية التي تجسد متانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لما فيه الخير والنماء للجميع.

كما تطرقوا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» وأهميته في تعزيز العمل المناخي الدولي.

وعبر ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

حضر المأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصل أمس إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان يشارك خلالها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29»، الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».

يرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.