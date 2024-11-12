الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الـ 18 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية اليوم

تستضيف دولة الإمارات، اليوم، الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأسه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول المجلس. و

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أهمية الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف، بما يحقق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء، وقال إن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات، تتطلب منا تكثيف أعمالنا، وتعزيز جهودنا، انطلاقاً من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تسهم به الدبلوماسية البرلمانية، من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، حرص المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، على وحدة العمل الخليجي وأمنه واستقراره، ودعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية، وتنسيق المواقف، لدعم العمل المشترك، سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.

ونوه معاليه عقب وصوله للمشاركة في الاجتماع - بالدعم الكبير الذي يقدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصهم الدائم على تفعيل ودعم التنسيق البرلماني بين مجالس الدول الأعضاء، لكل ما من شأنه أن يعزز العمل الخليجي المشترك.