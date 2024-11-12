«التنافسية والإحصاء» يؤسس شراكات مع المراكز الدولية

شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة «بريكس»، الذي عقد مؤخراً، بمدينة قازان في روسيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال قمة قادة دول مجموعة «بريكس».

ومثلت اجتماعات رؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة «بريكس»، منصة فعالة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل المعرفة، واستكشاف فرص التعاون، وتأسيس الشراكات الدولية، والاطلاع على أبرز التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مثمرة، لدعم عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى العالم.

نموذج الإمارات

وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة مثلت فرصة لبناء جسور التواصل والشراكات الفعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة «بريكس»، وتعزيز بناء أنظمة إحصائية عالمية ومبتكرة، لتوظيف البيانات والاعتماد على الإحصاءات الموثوقة ذات الجودة العالية، وإبراز نموذج دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة، لتحقيق التميز الإحصائي لخدمة البرامج التنموية، ودعم الاحتياجات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.

وأشارت إلى التزام دولة الإمارات والمجتمع الإحصائي فيها، بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة، وأساليب حديثة، لضمان نشر بيانات موثوقة للرقم الإماراتي الموحد، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.

وقالت: «نتطلع إلى بناء شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة «بريكس»، مع اقترابنا من بدء تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لتطوير المجتمعات الإحصائية.

تقرير مشترك

وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن إصدار التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة بريكس 2024، والذي شارك في إعداده ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية لدول المجموعة.

في سياق متصل، عقد وفد الدولة اجتماعات ثنائية مع الدكتور سوراب جارج أمين عام وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في جمهورية الهند، وماو شنغيونغ نائب مفوض المكتب الوطني الصيني للإحصاء، لمناقشة تطوير الأنظمة الإحصائية.