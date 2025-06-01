نائب رئيس تنزانيا يزور متحف المستقبل

استضاف «متحف المستقبل» الدكتور فيليب آي. مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة وفد رسمي رفيع المستوى.

وتعرف خلال الجولة على مختلف أقسام المتحف وتصميمه المعماري الفريد، واطلع على أحدث الابتكارات العلمية والتقنية التي يحتضنها، إلى جانب رؤيته ودوره كمركز عالمي لاستشراف المستقبل وتعزيز الحوار المعرفي والتعاون الدولي واستشراف المستقبل في مختلف المجالات.

واطّلع الدكتور فيليب آي. مبانجو على أبرز الفعاليات والمبادرات العالمية التي ينظمها المتحف وشراكاته الاستراتيجية، ومبادراته العالمية التي تسهم في استكشاف آفاق جديدة للعلوم والتكنولوجيا والمجتمع.