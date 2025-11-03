ضابط كويتي: شرطة دبي منظومة متكاملة

أكد الملازم أول في شرطة الكويت، حسين علي المطيري، أحد الضباط من خريجي الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن شرطة دبي أثبتت أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء منظومة أمنية متكاملة تساهم في تعزيز الأمن والأمان، خصوصاً مع التحديات والتغييرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال التقني والتكنولوجي.

منصة عالمية

وأشاد المطيري ببرنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، الذي التحق فيه ضباط من 37 دولة، مؤكداً أنه يشكل منصة عالمية للتلاقي وتبادل التجارب وصناعة قادة الأمن للمستقبل، ويسهم في أن يخوض المنتسب تجربة وصفها بأنها «أحد أهم المحطات في مسيرته المهنية».

وأعرب المطيري عن إعجابه بما رآه على أرض الواقع من ابتكارات ومبادرات أطلقتها شرطة دبي، والتي اعتبرها «مختبراً حياً للابتكار الشرطي»، مشيراً إلى أن «ما يميز شرطة دبي هو أنها جهة شرطية سباقة ورائدة في الابتكار بفضل تبنيها للتقنيات الحديثة في العمل الشرطي وإيجاد الحلول الأمنية، وتسعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتقديم خدمات أمنية ومجتمعية مبتكرة تهدف لتعزيز الأمن والارتقاء بجودة حياة الفرد، ومثال على ذلك، مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدمات شاملة على مدار الساعة دون تدخل بشري بمختلف اللغات، وكذلك استخدام الطائرات دون طيار في المهام الميدانية، وتطبيق تقنية البلوك تشين في المعاملات الأمنية وحفظ البيانات، وتحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في تدريب الضباط على سيناريوهات ميدانية تحاكي الواقع بدقة، وكلها تجارب تثبت أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء منظومة أمنية متكاملة».

حلول عملية

وأوضح المطيري أن برنامج الدبلوم لم يكن مجرد نافذة على تجارب شرطة دبي، بل قدم حلولاً عملية لقضايا ملموسة عالمياً، مؤكداً استفادته من نماذج جديدة في المرونة وإدارة الطوارئ تساهم في تحسين الإجراءات اليومية وتطوير خطط الطوارئ بشكل أكثر فاعلية.

وفي ختام حديثه، قال المطيري: أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى وزارة الداخلية التي أتاحت لي فرصة المشاركة في هذا الدبلوم، وعلى الدعم المستمر لي في التعرف على أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي.