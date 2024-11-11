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الإمارات

نيابةً عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

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وام

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة الرياض، على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في «القمة العربية الإسلامية غير العادية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

ضم وفد الدولة كلاً من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله والوفد المرافق في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.