أنور قرقاش: الإمارات قدمت 2.57 مليار دولار دعماً إنسانياً لغزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وقدم معاليه الشكر والتقدير لفرق الإمارات على جهودها الإنسانية في غزة، والتي شملت مساعدات غذائية وطبية ضخمة، ودعم سكان القطاع براً وبحراً وجواً.

وأوضح معاليه، في منشور له عبر حسابه على منصة «إكس» أمس، أن الإمارات قدمت 2.57 مليار دولار ضمن الدعم الإنساني الشامل لغزة، وهو ما يمثل أكثر عن 40 % من إجمالي الدعم الإنساني الدولي الموجه للقطاع.

مساعدات عاجلة

وأشار إلى أن الجهود الإماراتية شملت أكثر من 100 ألف طن من المساعدات العاجلة، و712 رحلة إغاثية جوية، و221 عملية إسقاط جوي، إضافة إلى 10 آلاف شاحنة، و21 سفينة محمّلة بالغذاء والدواء.

وبيّن معاليه أن الإمارات قدمت رعاية صحية واسعة النطاق، إذ استقبلت مستشفياتها 2,961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة لتلقي العلاج، فيما عالج المستشفى الميداني الإماراتي في غزة أكثر من 53 ألف شخص، والمستشفى العائم في العريش نحو 21 ألف حالة.

كما أشار إلى أن الإمارات وفرت يومياً مليوني غالون من المياه لأكثر من مليون شخص، وأقامت 20 مخبزاً لإنتاج الخبز لنحو 76 ألف شخص يومياً، إلى جانب 50 مطبخاً ميدانياً لتقديم وجبات لنحو 286 ألف شخص يومياً.

وأكد قرقاش أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة الشعوب المتضررة وتخفيف الأزمات الإنسانية، مجسدة قيم العطاء والتضامن الإنساني، التي تميز سياسة الدولة منذ تأسيسها. واختتم معاليه تدوينته بالقول: «هذه هي الإمارات.. موقف وإنسانية وعطاء».



