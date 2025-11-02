صقر غباش يبحث التعاون مع مجلسي الشيوخ الروماني والباكستاني

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ميرسيا أبردين، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رومانيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

وأكد معالي صقر غباش، تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا، وعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء، والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.

وأشاد معاليه بما تشهده العلاقات الإماراتية الرومانية من تطور على المستويات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، لاسيما الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء رومانيا الأسبق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، والتي فتحت آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والابتكار والأمن الغذائي.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير الحوار والتنسيق البرلماني بين الجانبين، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم العلاقات الثنائية، واقتراح آليات جديدة لتوسيع التعاون، من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الرومانية، عبر برامج عمل وزيارات منتظمة.

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون بين المجلسين على مستوى البرلمان الأوروبي، نظراً لتمثيل رومانيا الفاعل ضمن مؤسساته، بما يسهم في دعم العلاقات الإماراتية - الأوروبية، وإلى اتساع آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، والنقل البحري والذكاء الاصطناعي، مرحّباً بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي - الروماني، كمنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين.

لقاء

كما التقى معالي صقر غباش سيد جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تعود جذورها إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تتسم به من تطور مستمر، قائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمستوى العلاقات البرلمانية المتميزة والمتنامية، التي تجمع بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان الباكستاني بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مؤكدين أن هذا التعاون يسهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز العلاقات.