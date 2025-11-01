بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لدعم المتضررين في شرق الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في “مؤتمر دعم السلام والازدهار في منطقة البحيرات العظمى”، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتنمية في المنطقة، ولا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر عن تعهد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود والمبادرات الإنسانية المشتركة الهادفة إلى تلبية احتياجات المتضررين في شرق الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في كلمته أمام المؤتمر التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا التعهد يعكس نهج الدولة القائم على التضامن الإنساني ومدّ يد العون للمجتمعات المتأثرة بالأزمات.

وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للجمهورية الفرنسية وجمهورية توغو على تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكداً أهمية توحيد الجهود الدولية لضمان استجابة أكثر فاعلية وشمولية للتحديات الإنسانية والتنموية في المنطقة.

وتجسد مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر نهجها القائم على الدبلوماسية البنّاءة والشراكة الدولية، وتعكس التزام الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والازدهار في القارة الأفريقية.