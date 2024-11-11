الإمارات تدين الهجوم على القوات السعودية في اليمن

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

اعتداء غاشم

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاعتداء الغادر في سيئون، وأكد أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيمة للمساعدة في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته.

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الاعتداء الغاشم الذي تعرّض له معسكر قوات تحالف دعم الشرعية بمدينة سيئون، واصفاً هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اليماحي تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الغادر، وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان موقف الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية، إثر الاعتداء الغادر والجبان. وعبرت الوزارة عن تعاطف البحرين وتضامنها مع السعودية في هذا المصاب الجلل.

شهيدان

وكان ضابط وضابط صف سعوديان استشهدا في هجوم شنه شخص «ينتسب» إلى وزارة الدفاع اليمنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أول من أمس. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي قوله إن «ضابطاً وضابط صف استشهدا وأصيب ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت».

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن مرتكب الهجوم «لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية». وأضافت أنه تم نقل جثماني الضابطين والمصاب من الداخل اليمني إلى المملكة.