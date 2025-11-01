الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون القضائي

بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد ولد اسويدات، وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي الثنائي.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب معالي النعيمي بديوان الوزارة بأبوظبي، استعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشراكة والتعاون الدولي بين البلدين الشقيقين. وعلى هامش الزيارة اصطحب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي نظيره الموريتاني في جولة تفقدية بمحاكم أبوظبي الاتحادية.

حيث اطلع الوفد الزائر على أبرز الممارسات الرقمية المتبعة ضمن المنظومة القضائية الاتحادية، ومنها أنظمة التقاضي عن بُعد، وإدارة الملفات القضائية إلكترونياً، والخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين.

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى التطور التقني والتشريعي الذي لمسه في المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال لدعم التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.