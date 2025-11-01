وفد ياباني يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات في حماية الملكية الفكرية

أكدت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال لقاء جمعها مع وفد ياباني، الالتزام المشترك بمواصلة التعاون في مكافحة المنتجات المقلدة، وتعزيز تطبيق قوانين الملكية الفكرية، بما يسهم في حماية الأسواق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن الزيارة التي قام بها وفد ياباني رفيع المستوى للجمعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة السلع المقلدة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على بناء قدرات الجهات المعنية بإنفاذ القوانين على المستويات الوطنية والإقليمية من خلال البرامج التدريبية والمبادرات المشتركة مع المنظمات الدولية.

ضم الوفد الياباني ممثلين عن المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO)، ومكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، إلى جانب عدد من الشركات اليابانية الأعضاء في المنتدى الدولي لحماية الملكية الفكرية (IIPPF)، مثل تويوتا، نيسان، جي تي آي، ونيتيرا.

وعقد الاجتماع في أكاديمية الإمارات بأبراج جميرا الإمارات، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلين من جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وشرطة الشارقة والجامعة الأمريكية في الإمارات.

وأضاف العبيدلي أن الشراكات الاستراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار.