الإمارات تحصد جائزة «أفضل جناح دولي» في ملتقى التمور بالمغرب للعام الـ 14

توج جناح الدولة بجائزة «أفضل جناح دولي» ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع عشر للتمور بالمملكة المغربية 2025، الذي يقام بمدينة أرفود، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري،.

وذلك في إنجاز جديد يعكس الريادة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، ويأتي هذا الفوز للعام الرابع عشر على التوالي، تتويجاً لمسيرة من التميز والابتكار، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني في دعم الزراعة المستدامة، وتمكين المزارعين حول العالم، بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة، لترسيخ مبادئ الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة:

«نهدي هذا الفوز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعمه السخي لقطاع زراعة النخيل ورؤيته الملهمة التي جعلت من النخلة رمزاً للعطاء والاستدامة، وإلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني».

وأضاف معاليه أن هذا التتويج هو ثمرة توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لمبادرات مؤسسة إرث زايد الإنساني، التي تجسد البعد الإنساني العميق لنهج الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتمكين المجتمعات الزراعية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن الجناح الإماراتي هذا العام شكل منصة تفاعلية تجمع بين التراث الزراعي الأصيل والابتكار الحديث، حيث عرض أحدث التقنيات الذكية في الري وإدارة الموارد المائية.

على صعيد متصل، استقطب جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، في الملتقى، مشاركات محلية ودولية بارزة من مؤسسات وهيئات متخصصة. وشارك مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ضمن جناح الجائزة في فعاليات الملتقى، إلى جانب مؤسسات بحثية وشركات زراعية وخبراء تمور من مختلف دول العالم.