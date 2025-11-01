خالد بن محمد: حريصون على دعم التعاون مع كوريا وتحقيق التنمية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، في مدينة غيونغجو التي تستضيف أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس لي جيه ميونغ، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس لي جيه ميونغ، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من النماء والرخاء والرفعة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة وروابط التعاون المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وآفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في الطاقة النظيفة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في البلدين الصديقين.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم التعاون مع جمهورية كوريا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز أواصر العلاقات الوثيقة بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.