ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات مع سنغافورة ونيوزيلندا

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دولة لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، على هامش انعقاد أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو الكورية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام بما يخدم المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

تعزيز

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، على هامش انعقاد أعمال المنتدى.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

شراكات

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم استكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المشترك الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين.

حضر اللقاءات، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة.

ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.