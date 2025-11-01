رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الإمارات الإغاثية في غزة

ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيراً إلى تنفيذها أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب القطاع لخدمة نحو 600 ألف نسمة من المتضررين.

وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذا الاتفاق الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ يعد خطوة مهمة في سبيل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا دول العالم والمؤسسات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال نوفمبر المقبل.