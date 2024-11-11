«كهرباء دبي» ومجموعة إيكونوميست العالمية تبحثان التعاون الاستراتيجي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لارا بورو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكونوميست العالمية، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين المؤسستين.

ويمثل الاجتماع بداية الجهود الرامية إلى إبرام علاقات تعاون طويلة الأمد وبحث الشراكات الاستراتيجية التي يمكن أن تدعم أهداف التنمية المستدامة الطموحة في دبي. ويسلط الاجتماع الضوء على الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً في ابتكارات الطاقة النظيفة، ويمهد الطريق للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على المؤسستين، ويسهم في تعزيز الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

خطوات استباقية

وخلال اللقاء، أكد معالي الطاير التزام الهيئة بالاستدامة في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمنصة رائدة على مستوى العالم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. واستعرض معاليه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير %100 من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، حيث تنفذ الهيئة مشاريع مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة جعلت من دبي نموذجاً يحتذى للعمل المناخي.

كما سلط معالي الطاير الضوء على المبادرات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كما تحدث معالي الطاير عن مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد للهيئة الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكونوميست العالمية بإنجازات دبي وريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في مشاريع الاستدامة، مشيرة إلى أن مجموعة الإيكونوميست حريصة على دعم رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المبادرات الإعلامية الاستراتيجية والريادة الفكرية التي تتوافق مع أهداف الاقتصاد الأخضر في دبي.