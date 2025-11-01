صقر غباش ورئيس وزراء أذربيجان يبحثان التعاون والشراكة بين البلدين

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وذلك في مقر مجلس الوزراء في العاصمة باكو، ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

وخلال اللقاء، رحب علي أسدوف بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مؤكداً حرص حكومة أذربيجان على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين الصديقين بفضل دعم ورعاية قيادتيهما.

وشدد معالي صقر غباش على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين وترسيخ الحوار والتعاون.

وأعرب معاليه عن دعم دولة الإمارات الكامل لاستضافة جمهورية أذربيجان للدورة السادسة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2026، تقديراً لدورها البارز في دعم قضايا العالم الإسلامي وتطوير العمل الإسلامي المشترك.

وتطرق معالي صقر غباش إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ولا سيما في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في سبتمبر 2025، والتي أسهمت في زيادة حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار في عام 2024 بارتفاع نسبته 43 % مقارنة بعام 2023.

وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية. كما أكد معاليه دعم دولة الإمارات لأهداف أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة .

وأكد معاليه كذلك التزام دولة الإمارات بدعم انضمام جمهورية أذربيجان إلى مجموعة «بريكس»، إيماناً بالموقع الجيوسياسي المهم لأذربيجان ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

كما أشاد بتنامي التعاون البرلماني بين الجانبين، مستعرضاً ما حققته مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الأذرية في مايو 2025 من نقلة نوعية في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والعمل المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

كما أكد معاليه أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، باعتباره جسراً حضارياً لتعزيز التقارب بين الشعبين وترسيخ قيم الحوار الثقافي.