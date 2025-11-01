صربيا تستلهم تجربة حكومة الإمارات وتطلق أول مركز خدمات ذكي

افتتحت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية صربيا، أول مركز خدمات حكومي ذكي في العاصمة بلغراد، مستلهم من النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية الشاملة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات العمل والتحديث الحكومي وتبادل المعرفة.

ويقدم مركز الخدمات الذكي في بلغراد أكثر من 13 خدمة رئيسية، ويستقبل ما يزيد على 1000 متعامل يومياً، ضمن منظومة رقمية مترابطة مع مختلف الجهات الحكومية في صربيا.

وقد تم تصميمه بأسلوب عصري ينسجم مع احتياجات المجتمع، ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز جودة الحياة وتحسين تجربة المتعاملين.

وجرى افتتاح المركز بحضور وفد حكومة دولة الإمارات، الذي ضم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات.

وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وفوزية الطاير المري رئيس قطاع الخدمات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

ويستلهم مركز الخدمات الحكومية في بلغراد، التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير مراكز الخدمة الشاملة، ويقع في مجمع «غاليريا بلغراد».

وأكدت آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، خلال حضورها فعاليات الافتتاح، أن المركز الذي تم تطويره بالتعاون مع حكومة الإمارات، هو أول مركز خدمات يمثل نهجاً جديداً وإضافة نوعية في العلاقة بين الدولة والمجتمع، مشيدة بالشراكة مع دولة الإمارات التي أثمرت عن افتتاحه ضمن مبادرات تحديث حكومية متنوعة.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه أن الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين، وتشكل نموذجاً ملهماً للعلاقات الحكومية القائمة على تبادل الخبرات وقصص النجاح، بما يدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي.

وقال، إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية نقل النماذج الريادية التي طورتها الأيادي الوطنية ومشاركتها مع حكومات العالم، لتمكينها من الاستفادة من المشاريع التي أثبتت نجاحها في تحسين حياة المجتمعات.

وأكد محمد بن طليعة أن النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية أصبح مصدر إلهام للكثير من حكومات العالم، بفضل الجهود المتواصلة لتطوير وتوفير خدمات سهلة وسريعة تضمن جودة حياة الإنسان.