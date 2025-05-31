«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع أذربيجان لتعزيز الابتكار واستدامة قطاع الطاقة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فوغار أحمدوف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أذريشق»، شركة الكهرباء في باكو، أذربيجان، لمناقشة آفاق التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.

وركز الاجتماع على توظيف الخبرات والتقنيات المتطورة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وتمحور النقاش حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الكهرباء، لا سيما حلول الطاقة المستدامة ومرونة الشبكة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وسلط الطاير الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة. كما استعرض معالي الطاير مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كما أشار إلى ريادة الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى العالمي، ففي عام 2024 حققت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، متجاوزة بشكل كبير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6% و7%.

كما كان معدل فاقد شبكات نقل وتوزيع المياه الأقل عالمياً عند 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق معالي الطاير كذلك لتوظيف الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ ريادة إمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الطاير التزام الهيئة بدعم أجندة الاستدامة العالمية، ورحب بفرصة تبادل أفضل الممارسات مع شركة «أذريشق»، لا سيما في مجال تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في أذربيجان.

وسلط اللقاء الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك تقنيات الشبكات الذكية، وتكامل الطاقة المتجددة، وبرامج بناء القدرات لتحقيق أمن واستدامة الطاقة.