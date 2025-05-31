بحث تعزيز التعاونبين الإمارات والسويد

بحث الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله بير فريدريك فلورين سفير مملكة السويد فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم في أبوظبي، بحضور شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي على الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدولة واستراتيجياتها، وتعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم.

كما تناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشركات الناشئة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة التحديات الراهنة.

وأكد الدكتور علي النعيمي خلال اللقاء على التزام دولة الإمارات بنهج التنمية المستدامة، بما يعود بالفائدة على دول المنطقة وشعوبها.

من جانبه، أكد السفير السويدي حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بسياسة الدولة القائمة على الانفتاح، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.