خالد بن محمد يشارك بأعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بكوريا

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية كوريا، للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

سموه مصافحاً ثاني الزيودي

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى تلبية لدعوة من فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، في إطار دعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المنتدى، واستكشاف فرص توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الحيوية.

وام خالد بن محمد مصافحاً مستقبليه

ويشارك في أعمال المنتدى عدد من قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنتدى الذي تأسس عام 1989، ويضم 21 اقتصاداً عالمياً وإقليمياً، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حيث تمثل الدول الأعضاء ما يقارب 40 % من سكان العالم، ونحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل من المنتدى منصة مهمة للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.