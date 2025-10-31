رئيس أذربيجان وصقر غباش: تنسيق المواقف لخدمة قضايا الأمن والسلام

استقبل الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، في العاصمة باكو، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المُخصّص للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، الذي يُعقد تحت عنوان «الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر» من 28 إلى 31 أكتوبر 2025.

ورحب الرئيس إلهام علييف، في مستهل اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مشيداً بمشاركة دولة الإمارات في المؤتمر البرلماني الدولي، ومعرباً عن تقديره الكبير للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في مختلف المجالات.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية.

وأعرب معالي صقر غباش عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المجلس الوطني الاتحادي.

ونقل معاليه إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني تحيات القيادة الرشيدة، والتمنيات لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بدوام الرقي والازدهار في شتى المجالات، وحمل الرئيس الأذربيجاني، معالي صقر غباش تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والاستثمارية والعلمية والثقافية، وأكدا أهمية مواصلة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم قضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الطاقة.