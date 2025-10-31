بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والنيجر

التقى راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية النيجر، مع معالي محمد لامين زين، رئيس وزراء النيجر، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة نيامي، ونقل إلى معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياتهم لجمهورية النيجر الصديقة بالنماء والازدهار.

وحمّل معالي لامين زين السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بين الشامسي ورئيس وزراء النيجر مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والنيجر وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.