مكتوم بن محمد: دبي ترسخ موقعها وجهة أولى للاستثمار العالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة جاذبة رئيسية للاستثمارات وللمؤسسات المالية الدولية الكبرى هي ثمرة بيئة ديناميكية وموثوقة ومحفزة للابتكار المالي.

وأضاف سموه أن دبي تمضي قدماً في ترسيخ موقعها وجهة أولى للاستثمار العالمي، من خلال بيئة اقتصادية مرنة وبنية تشريعية متطورة، تدعم الشفافية، وتحفز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.

سموه خلال اللقاء مع جورج الحديري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في مركز دبي المالي العالمي، مع كل من جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم.

وكذلك تود بوهلي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إلدريدج إندستريز» العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتأمين.

علاقات مثمرة

وأشاد سموه خلال استقباله الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» بعلاقات التعاون الوثيقة والمثمرة، التي طالما جمعت بين دولة الإمارات والمجموعة المصرفية العالمية الرائدة.

والتي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى العام 1946، مع افتتاح أول فرع للمجموعة في إمارة دبي، حيث شهدت علاقات التعاون بين الجانبين تطوراً لافتاً على مدار أكثر من 80 عاماً.

وتناول اللقاء التطور الكبير، الذي يشهده القطاع المالي في دولة الإمارات مع دخوله إلى مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بشراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن أثر تبني الابتكار ومقومات التكامل الرقمي والتقنيات المتقدمة وسائل تدعم هذا التطور.

هلال المري وعيسى كاظم خلال اللقاء

كذلك تم التطرق إلى نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة لاسيما على صعيد البنية التحتية، وتبني وتفعيل معايير الحوكمة الرشيدة، واللوائح والخدمات الممكنة للأعمال وأثرها في توفير بيئة خصبة للمؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالهم في أسواق المنطقة بكل ما تحمله من فرص واعدة.

كما تم استعراض عمليات المجموعة المصرفية العالمية الرائدة على مستوى المنطقة، وخطط المجموعة للتوسع فيها وسبل الاستفادة من المميزات الداعمة الكبيرة، التي توفرها دبي في هذا الخصوص في ضوء الفرص المتزايدة المصاحبة لتنامي مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

توسيع الشراكات

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على توسيع نطاقات الشراكات الفعالة مع البنوك والمصارف العالمية الرائدة في ضوء رؤيتها طويلة الأمد لبناء بيئة مالية ذات مميزات تنافسية عالية، وتتمتع بالمرونة.

وتحفز على النمو، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، ووضعها ضمن أفضل ثلاثة اقتصادات حضرية في العالم، وأفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

تشريعات مرنة

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «اجتمعت اليوم مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم.

وناقشنا مستقبل القطاع المالي ودور دبي في قيادة هذه المرحلة الجديدة من النمو عبر توفير بنى تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة وشفافة وشراكات عالمية مع مؤسسات مالية رائدة، إضافة إلى تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة في الخدمات المصرفية».

وتقدِم مجموعة «إتش إس بي سي» خدماتها في دولة الإمارات، من خلال فريق عمل ضخم يناهز 3000 موظف وخبير مالي، وتقوم بإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مقرها في مركز دبي المالي العالمي.

وقد افتتحت المجموعة مؤخراً في دبي أول مركز لإدارة الثروات في الشرق الأوسط، ما يمثل أكبر استثمار لـ HSBC في أعمالها المصرفية الدولية وإدارة الثروات الخاصة منذ أكثر من 20 عاماً.

وتتمتع مجموعة «إتش إس بي سي» بقاعدة عملاء كبيرة بأكثر من 41 مليون عميل في 57 سوقاً، فيما تضطلع المجموعة المصرفية العالمية بدور فعال في تعزيز التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار عبر دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن شركة (HSBC Holdings PLC) قد أعلنت عن تحقيق أرباح قياسية عن العام 2024 بلغت (قبل خصم الضرائب) نحو 32.3 مليار دولار أمريكي.

توسيع الأعمال

مكتوم بن محمد مستقبلاً تود بوهلي الرئيس التنفيذي لشركة «إلدريدج إندستريز»

إلى ذلك بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استقباله تود بوهلي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إلدريدج إندستريز» العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتأمين.

فرص التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتقنيات الحديثة والرياضة، إلى جانب استعراض إمكانات تطوير شراكات استراتيجية تدعم البيئة الاستثمارية في دبي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد سموه أن دبي تعمل على توفير جميع المقومات التي تضمن سهولة تأسيس وتوسيع الأعمال، وتوفر بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، لافتاً سموه إلى أن دبي لا تكتفي بجذب الاستثمارات فقط.

بل تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف خلق قيمة اقتصادية حقيقية تدعم أهداف التنمية الشاملة، وتعزز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً متقدماً، يتسم بالمرونة والتنافسية العالية.

وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن ترحيبه بالشركات العالمية، التي تتشارك مع دبي الرؤى في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، سواء في الإعلام، أو الرياضة، أو التقنيات المبتكرة، باعتبار هذه القطاعات من أهم محركات النمو المستدام، وركائز أساسية لاقتصاد المستقبل، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة دبي في الخريطة الاقتصادية العالمية.

مكتوم بن محمد في حديث مع تود بوهلي

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «التقيت اليوم بـتود بوهلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إلدريدج إندستريز» العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتأمين.

واستعرضنا فرص التعاون في الاستثمار، الإعلام، التقنيات الحديثة، والرياضة، كما ناقشنا مستقبل الشراكات الاستراتيجية التي تدعم البيئة الاستثمارية في الدولة».

وجهة مثالية

من جانبه أعرب تود بوهلي عن تقديره لما حققته دبي من مكانة عالمية متميزة في جذب الاستثمارات وتبني الابتكار، مؤكداً اهتمام شركة «إلدريدج إندستريز» بتوسيع حضورها في المنطقة عبر دبي، التي باتت مركزاً اقتصادياً عالمياً ووجهة مثالية للتوسع في قطاعات التمويل والإعلام والترفيه والرياضة.

وأشار بوهلي إلى أن الشركة تدير أصولاً تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي من خلال ذراعيها «إلدريدج كابيتال مانجمنت» و«إلدريدج ويلث سولوشنز»، وتضم أكثر من 5.000 موظف، وتمتلك استثمارات في أكثر من 100 شركة تشغيلية حول العالم تشمل قطاعات الإعلام، والترفيه.

والتقنيات المالية، والتأمين، والرياضة، كما تشمل محفظتها شركات إعلامية وترفيهية بارزة، إلى جانب ملكيتها لعدد من الأندية الرياضية العالمية مثل «تشيلسي» لكرة القدم، و«لوس أنجلوس دودجرز» للبيسبول، و«لوس أنجلوس ليكرز» لكرة السلة.

حضر اللقاءين معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

سموه:

دبي حريصة على توسيع الشراكات مع البنوك والمصارف العالمية الرائدة

بناء بيئة مالية ذات مميزات تنافسية عالية وتتمتع بالمرونة وتحفز على النمو

توفير جميع المقومات التي تضمن سهولة تأسيس وتوسيع الأعمال

نرحب بالشركات العالمية التي تشارك دبي الرؤى في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد

الإعلام والرياضة والتقنيات المبتكرة أهم محركات النمو المستدام