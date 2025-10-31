ضاحي خلفان والقنصل البحريني يبحثان تعزيز التعاون

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، صباح أمس، طلال يوسف فخرو، قنصل عام مملكة البحرين في دبي.

ورحب معاليه بالقنصل البحريني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، القنصل البحريني، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.