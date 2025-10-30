صقر غباش: العلاقات الإماراتية الأذرية جسر تواصل بين الخليج والقوقاز وآسيا الوسطى

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، الذي يُعقد تحت عنوان: «الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر».

وذلك ضمن زيارته الرسمية للعاصمة الأذرية باكو من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة من الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان.

ونقل معالي صقر غباش إلى جمهورية أذربيجان قيادة وشعباً أصدق تهاني ومباركة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد الدستور، مؤكداً أن هذا الحدث التاريخي يمثل محطة مهمة في مسيرة أذربيجان.

وقال إن التجربة الأذرية خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن التنمية ليست نتاج الثروة وحدها، بل ثمرة الإرادة الوطنية الواعية والعمل المؤسسي المتكامل.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان تمثل نموذجاً للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وقد تعززت مؤخراً بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى باكو في سبتمبر الماضي.

والتي دشنت مرحلة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وفتحت آفاقاً واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي. وأكد أن هذه العلاقات أصبحت جسراً للتواصل بين منطقة الخليج والقوقاز وآسيا الوسطى، ونموذجاً ناجحاً في الجمع بين الواقعية السياسية والرؤية المستقبلية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.