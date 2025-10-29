رئيس الدولة ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وفرص توسيع آفاقه على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي أنطونيو كوستا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لدفع العلاقات نحو مزيد من النمو والازدهار ونقلة في التعاون التجاري والاقتصادي بما يخدم أهداف التنمية المشتركة.

كما بحث سموه ورئيس المجلس الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يتيح استمرار تقديم الدعم الإنساني الكافي والمستدام إلى سكان القطاع..إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية للدفع في اتجاه مسار واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز المساعي الدبلوماسية والحوار في حل الأزمات في الشرق الأوسط وأوروبا كونه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.