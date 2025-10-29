قرقاش: المسار السياسي الخيار الوحيد لإنهاء حرب السودان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر، بعد حصار طويل، تمثل محطة تستوجب التعقل والواقعية، مؤكداً أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية. وقال معالي الدكتور قرقاش في حسابه على منصة «إكس»: «خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية».

وتابع معالي الدكتور قرقاش: «بيان الرباعية وخريطة الطريق يشكّلان الإطار المدعوم دولياً لاستعادة الاستقرار، والوضع الإنساني الحرج لا يحتمل المزيد من التصعيد».

يذكر أن المجموعة الرباعية والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت بياناً مشتركاً عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.