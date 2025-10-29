الشعبة البرلمانية لـ«الوطني الاتحادي» تشارك في اجتماعات بالقاهرة

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان، ترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين التي ناقشت مستجدات الأوضاع في فلسطين، خصوصاً في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، ونشاط البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، كما شارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

حيث جرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير مشروع «رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية»، ومشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

وأشارت ناعمة الشرهان إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ناقشت تقرير مستجدات العمل بشأن تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، كما ناقشت مستجدات التنظيم لعدد من الأنشطة منها؛ إطلاق الوثيقة الاسترشادية العربية لتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية.

وقال محمد الظهوري: إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2026، وعقد ورشة عمل إقليمية لدعم الدول العربية في سن التشريعات حول تنظيم مكافحة الحد من فقد وهدر الأغذية.

واستعرضت نتائج الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي.

وقال ماجد المزروعي: إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، استعرضت مشروع خطة عمل اللجنة لدور انعقادها الحالي، وناقشت مسودة مشروع «رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة».