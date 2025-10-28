محمد الشرقي يستقبل قناصل البحرين وباكستان والأردن

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، حسين محمد، القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية، وطلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، وعمر العتوم، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي.

ورحب سموه بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم. وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عدد من المواضيع ذات الأهمية والاهتمام المشترك في مختلف المجالات التي تخدم تطوير المصالح المشتركة وتنمية العلاقات بين الجانبين.

من جانبهم، قدم القناصل شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على الأصعدة كافة.

حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.