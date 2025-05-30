النائب العام للاتحاد والسفير اليمني لدى الدولة يبحثان تعزيز التعاون

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات القانونية، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي النائب العام بالسفير اليمني، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في دعم مسارات التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة القانونية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء كل من المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، والمستشار حسين معتوق، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وعبيد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.