«أبوظبي للتنمية» يناقش في بيروت سبل توسيع الشراكات الداعمة للبنان

شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن وفد دولة الإمارات في زيارته الرسمية للجمهورية اللبنانية، بهدف بحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية، ودعم الجهود الوطنية للبنان لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

تضمنت أجندة الزيارة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات ومسؤولين لبنانيين، على رأسهم فخامة العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.

والتقى الوفد أيضاً الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية، مثل مصرف لبنان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.

وقام وفد الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت، وجرى بحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تسهم في دعم الحلول الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات مستقبلية في أبوظبي لبحث سبل تنفيذ التعاون ومتابعة تفاصيل المشاريع المقترحة.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي».

مشيراً إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية أسهمت في تطوير قطاعات حيوية، كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى التبادل المعرفي، بالدور المحوري الذي يؤديه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة لبنان التنموية منذ سبعينيات القرن العشرين.