«الفارس الشهم 3» تحفر آبار مياه في غزة

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن بدئها حفر آبار مياه صالحة للاستخدام جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع المياه، التي تهدف إلى تأمين مصادر آمنة في ظل الانهيار الحاد للبنية التحتية، وشح الموارد الأساسية.

وكانت عملية «الفارس الشهم 3» قد أطلقت المرحلة الرابعة من مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، من خلال دعم مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، بهدف تعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للمواطنين الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

مشاريع إنسانية

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من معاناة السكان في القطاع، عبر مشاريعها الإنسانية المتواصلة في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والحيوية.