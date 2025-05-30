هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 50 مشروعاً في كينيا

يشرف وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة أمينها العام الدكتور خالد الخاجة، خلال زيارته كينيا على تنفيذ 50 مشروعاً خيرياً، بالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة.

تشمل المشاريع توزيع الطرود الغذائية، مشاريع المياه والآبار، بناء وصيانة المساجد، توزيع المصاحف، توزيع كسوة العيد على الفقراء والأيتام، وغيرها المشاريع.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «نحرص في الهيئة على أن تتزامن مشاريعنا الخيرية مع المواسم المباركة لما لها من أثر مضاعف في حياة المستفيدين وتأتي هذه المشاريع في كينيا تجسيداً لرسالتنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر احتياجاً في أفريقيا».

ودعا الخاجة المحسنين والمحسنات للمشاركة في دعم هذه المشاريع خصوصاً مشروع الأضاحي الذي تنتظره الكثير من المجتمعات الفقيرة والتي تضم الأسر المحتاجة والأيتام وطلبة مراكز تحفيظ القرآن.