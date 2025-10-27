نورة الكعبي تشارك أبناء الجالية الهندية الاحتفاء بتراثهم الثقافي والحضاري

بحضور معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وأ. أمارناث، القائم بالأعمال في سفارة الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ونخبة من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية البارزة من الجالية الهندية في الدولة، احتفلت دولة الإمارات بأبناء الجالية الهندية عبر احتفالية كبرى تم تنظيمها في حديقة زعبيل بدبي.

واستقطبت الاحتفالية التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب الهند» جمهوراً غفيراً من أبناء الجالية الهندية تجاوز 100 ألف شخص ليكون بذلك الحفل الأكبر من نوعه في دولة الإمارات.

وقد أبرزت الفعاليات تجانس وتنوع مواهب المجتمع الهندي وأبنائه في دولة الإمارات، من خلال برنامج حافل جمع ما بين الموسيقى والتراث الشعبي، والأزياء، والحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية، لتشكل مناسبة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراده، عكست أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين والعلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة التي تربط بينهما.

وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الدولة: «نجتمع اليوم للاحتفاء بصداقة امتدت عبر قرون، علاقة قامت على الثقة والاحترام والطموحات المشتركة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ترتبطان ليس فقط بالجغرافيا، بل بروابط إنسانية وثقافية عميقة ما زالت تسهم في تشكيل مسيرة البلدين حتى اليوم».

وأضافت معاليها: «كل رابطة عظيمة تقوم على الفهم المتبادل والتجارب المشتركة. نحتفي الليلة بإحدى أعرق الصداقات في العالم، وبعلاقة ما زالت تلهم التعاون والثقة بين بلدينا. إن روابطنا تمتد عبر التاريخ، فعلى مدى أجيال عبر التجار مياه الخليج وشبه القارة الهندية حاملين معهم ليس السلع فقط، بل الأفكار والتقاليد والآمال».

وأتاحت الاحتفالية لزوارها التعرف على العديد من المذاقات الهندية التقليدية عبر أكشاك تقدم أشهر الأطباق الهندية، ومعرضاً للحرف اليدوية، والعديد من الفقرات الترفيهية المخصصة للأسر والعائلات والأطفال، إلى جانب الفقرات والأنشطة الثقافية والفنية تضمنت عروضاً موسيقية ورقصات تقليدية وأعمالاً فنية، لتشكل مجتمعة كرنفالاً ثقافياً وفنياً وتراثياً أصيلاً، وأجواء مبهرة بعبق التراث وخصوصية الفنون والثقافة والبيئة الهندية الفريدة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات الرائدة وأصحاب الإنجازات النوعية من أبناء الجالية الهندية الذين قدموا من خلال عطائهم على أرض الإمارات نموذجاً للتميز والنجاح في عدد من المجالات.

وتتميز العلاقات الإماراتية ـ الهندية بروابط الصداقة المتجذرة والممتدة بين شعبي البلدين، والتي تُوجت في وقت مبكر بتوقيع الاتفاقية الثقافية بين البلدين الصديقين في يناير عام 1975، كما شهدت في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، فيما يسهم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.