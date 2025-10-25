قرينة رئيس صربيا تطّلع على إنجازات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

اطّلعت تمارا فوتشيتش، قرينة رئيس جمهورية صربيا الصديقة، خلال زيارتها أمس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على مسيرة المجلس وإنجازاته في المجالات المختلفة، خصوصاً في مجال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للنهوض بقطاعي الأمومة والطفولة في دولة الإمارات.

كان في استقبال قرينة الرئيس الصربي، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي رحبت، بالسيدة الأولى لصربيا والوفد المرافق لها.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والهيئات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة في صربيا، وتبادل وجهات النظر والخبرات المتعلقة بتطوير السياسات والبرامج الوطنية لتحقيق مصالح وحماية حقوق الأطفال والأمهات.

وتابعت السيدة الأولى لصربيا والريم الفلاسي، عرضاً تقديمياً حول مسيرة المجلس وإنجازاته في المجالات المختلفة، وخصوصاً في مجال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للنهوض بقطاعي الأمومة والطفولة في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين وتتحقق فيها الرفاهية والبيئة المثلى للأمهات، وخصوصاً في جوانب التعليم والثقافة والصحة، وتخطيط السياسات والبرامج.

وتطرق العرض إلى «استراتيجية الإمارات الصديقة للأم والطفل واليافعين»، التي جاءت بناءً على قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تمثل رؤية شاملة لدعم ورعاية الأم والطفل واليافع.

وتضمن العرض شرحاً حول «مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة»، ونبذة حول «البرلمان الإماراتي للطفل» و«يوم الطفل الإماراتي» و«المجلس الاستشاري للأطفال».