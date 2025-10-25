الاجتماع الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز يبحث التطورات بمشاركة الإمارات

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، أمس، بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء وعدد من الدول المراقبة، لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية، وسبل تعزيز التعاون لضمان أمن واستدامة الطاقة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأكد المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الغاز الطبيعي يشكل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، لما يتمتع به من موثوقية وكفاءة وانخفاض في الانبعاثات، ما يجعله داعماً محورياً لجهود التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة، وقادراً على تلبية احتياجات الاقتصادات الصاعدة من الطاقة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال، من أبرزها مشروعا الحيل وغشا، ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي سيُسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 15 مليون طن سنوياً.