رئيس الوزراء اللبناني يزور جامع الشيخ زايد ومتحف المستقبل

زار دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، وفؤاد شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، والوفد المرافق.

وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أطلعهم على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح، والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير، الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وزار معاليه والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

من جهة أخرى، استضاف «متحف المستقبل» في دبي دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات.

واطلع رئيس الوزراء اللبناني، خلال جولة في أروقة المتحف، رافقه فيها ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على المعالم المعمارية الفريدة للمتحف، الذي يعد أيقونة هندسية ومعمارية عالمية، ودوره مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل، ومنصة تجمع بين صناع القرار والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة تعرف رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له على أحدث التجارب التفاعلية والابتكارات التقنية والعلمية، التي يقدمها المتحف، والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص، التي ستواجه البشرية في العقود المقبلة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول رسالة المتحف في تحويل المعرفة إلى تجربة حيّة، ودوره في تحفيز الحوار العالمي حول مستقبل المجتمعات، وجهوده في دعم المبادرات، التي تسهم في بناء غد أفضل للأجيال القادمة.