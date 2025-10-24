الإمارات تشارك في ورشة وجلسة حوارية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني بجنيف

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة بمعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، في ورشة عمل وجلسة حوارية نظمهما الاتحاد على هامش أعمال الجمعية 151 المنعقدة في جنيف. فقد شارك معالي الدكتور علي النعيمي في ورشة عمل بعنوان «الوساطة البرلمانية:

تعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام»، أكد خلالها أن الوساطة البرلمانية تمثل قيمة مضافة لمسيرة العمل البرلماني، إذ تتيح للبرلمانيين توظيف خبراتهم في التواصل والتفاوض لخدمة قضايا السلم والاستقرار، من خلال التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف، وفهم احتياجات المجتمعات من واقع ممارساتهم اليومية، موضحاً أن نجاح الوساطة يتطلب التوازن بين الدور السياسي ودور الوسيط، مع الحفاظ على الحياد والموضوعية.

مشيراً إلى أن انتشار المعلومات المضللة والاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي يفرض على البرلمانيين مسؤولية مضاعفة في التحقق من دقة المعلومات قبل تبني أي موقف أو وساطة.

وفي جلسة حوارية خاصة بعنوان «معالجة الأعراف الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة السياسية وتعزيز قيادتها: البرلمانيون الرجال في دائرة الضوء»، استعرضت سارة فلكناز جهود الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية.