سعود بن صقر خلال استقباله رئيس بوتسوانا: شراكاتنا الفاعلة تستند إلى رؤية استراتيجية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئيس بوتسوانا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيداً بالحرص المتبادل على ترسيخ التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الأهداف التنموية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين إمارة رأس الخيمة وبوتسوانا، وبحث فرص الشراكة الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الروابط الثنائية ويدعم مساعي الجانبين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن انفتاح الإمارة على إقامة شراكات فاعلة يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الدولي باعتباره وسيلة لتحقيق النمو والتقدم الإنساني.

من جانبه، عبّر الرئيس دوما غيديون بوكو عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء شراكات مثمرة مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومشيداً بما تشهده الإمارة من تطور اقتصادي وحضاري يعكس رؤيتها المستقبلية الطموحة.