تكريم شركاء نجاح استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، أعضاء اللجنة العليا والجهات والمؤسسات الوطنية التي دعمت استضافة أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، ضمن حفل تكريم خاص أقيم في مجلس غرف دبي تقديراً لجهودهم في إنجاح الحدث العالمي، وتعزيز صورة دولة الإمارات منصة رائدة للحوار الدولي، ومركزاً عالمياً لصناعة مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية.

وأعرب معالي سلطان بن سعيد المنصوري عن فخره بما حققته دولة الإمارات من نجاح نوعي في استضافة هذا الحدث التاريخي، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل وطني مشترك وتكامل مؤسسي جسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومية متكاملة ومبدعة.

وقال معاليه: «يجسد هذا النجاح الصورة المشرفة لدولة الإمارات على الساحة الدولية، ويعكس قدرتها على قيادة التغيير وصناعة المستقبل من خلال العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. لقد شكل مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي منصة عالمية أبرزت مكانة دولتنا جسراً للتواصل بين الأمم، ومركزاً للحلول المبتكرة في القطاعات اللوجستية والتجارة الرقمية والتنمية المستدامة».

من جهته ثمّن طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، الجهة المنظمة للمؤتمر بوصفها الممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي، جهود جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، مؤكداً أن هذا الإنجاز الوطني تحقق بفضل روح التعاون التي جمعت الشركاء من مختلف القطاعات.