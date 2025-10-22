سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرازيل

قدّم شريف عيسى السويدي أوراق اعتماده إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، سفيراً للدولة لدى البرازيل، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

ونقل السويدي إلى دا سيلفا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعب الجمهورية بدوام التقدم والازدهار.

كما أعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

من جانبه، حمّل دا سيلفا السفير البلوشي تحياته إلى سموهم وتمنياته لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء، معبراً عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، في وقت أكد فيه استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.