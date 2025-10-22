سفير الإمارات يبحث مع وزير العدل المصري توسيع التعاون القانوني

التقى حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يواكب عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الزعابي العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، مؤكداً حرص الجانبين على تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي للخدمات القضائية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات القانونية للمتقاضين.

من جهته، أكد فنجري عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ومصر، مشيداً بالتطور الذي تشهده المنظومة القانونية والقضائية في كلا البلدين.

من جهة أخرى، التقى حمد الزعابي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشاد الزعابي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية في كل المجالات، مؤكداً عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين الشقيقين.

من جهته، رحب شيمي بالسفير، مؤكداً العلاقات التاريخية الإماراتية المصرية الوطيدة، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين.