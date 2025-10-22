«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير تركمانستان

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد بيرام بيراموف، سفير تركمانستان الجديد لدى الدولة.

ورحّب الشامسي بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع بلاده وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب بيرام بيراموف عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتربط البلدين علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.