محمد بن زايد يهنئ ساناي تاكايشي لتوليها رئاسة الحكومة اليابانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية.

وتمنى سموه لها النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها.

وأشار سموه إلى أنه يتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار للبلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أهنئ معالي ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية وأتمنى لها النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار لبلدينا في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما".