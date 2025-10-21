«الوطني» يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان بجنيف

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، وميرة سلطان السويدي بصفتها نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والأجهزة المتخصصة في الاتحاد، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية 151 للاتحاد في جنيف.

هدف الاجتماع لمناقشة أولويات العمل البرلماني للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة الاتحاد المختلفة في القضايا والتحديات العالمية المشتركة.

وأكد النعيمي، خلال الاجتماع، أهمية تحديد أولويات الاتحاد في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لوضع آليات وبرامج فاعلة واستباقية.