محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان المغرب بالفوز بكأس العالم للشباب

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي الشقيق بمناسبة الفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025، ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «إكس»:

«أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025.. إنجاز رياضي كبير يبعث على الفخر ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المغربية والعربية».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب المغربي الشقيق، وجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة فوز منتخب الشباب المغربي ببطولة كأس العالم للشباب.

وأعرب سموه، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن سعادته بهذا الإنجاز العربي، مشيداً بالأداء المميز للمنتخب المغربي الشاب، الذي توج ببطولة العالم عن جدارة واستحقاق.

وقال سموه في تغريدته: «نهنئ الشعب المغربي الشقيق، ونهنئ جلالة الملك محمد السادس، ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب. فوز مستحق وفرحة عربية، وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله».

ويعد هذا التتويج الأول من نوعه لمنتخب عربي في هذه الفئة العمرية، ما يمثل خطوة تاريخية تفتح آفاقاً واسعة أمام طموحات المنتخبات العربية في البطولات العالمية.

وكان منتخب المغرب قد توج بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، بعدما سجل ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 2 - 0 على الأرجنتين، في النهائي الذي أقيم على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو، وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب عام 2009، كما أصبح تاسع فريق يتوج بكأس العالم للشباب في آخر 9 نسخ من البطولة.

وافتتح زابيري التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء نفذها بتسديدة مذهلة، وضاعف مهاجم المغرب النتيجة في الدقيقة 29، بعدما انطلق عثمان ماعما، بهجمة مرتدة على الجهة اليمنى، ثم لعب تمريرة عرضية قابلها زابيري بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة ليضع الكرة في الشباك.

ومع إطلاق صفارة النهاية انطلقت فرحة لاعبي المغرب في مشهد تاريخي، إذ تمكن الفريق من معانقة الكأس الغالية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد 48 عاماً من مشاركته الأولى في البطولة. ورغم تجاوز الساعة الثانية صباحاً بتوقيت المغرب خرجت الجماهير بأعداد غفيرة للاحتفال، وظلت أبواق السيارات حتى ساعة متأخرة تجوب شوارع العاصمة الرباط.

رئيس الدولة:

إنجاز رياضي كبير يبعث على الفخر ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المغربية والعربية

محمد بن راشد:

فوز مستحق وفرحة عربية وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب