بحث التعاون بين المجلس الوطني والبرلمان الأوروبي

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، باسكال تريديكو رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضرائب في البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة المرافقين له.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة، والحرص المشترك على تنمية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.

وأكد باسكال تريديكو أهمية هذه الزيارة وما تضمنته من لقاءات وما جرى خلالها من مناقشات، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.