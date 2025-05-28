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طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ستاروود كابيتال» توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار

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البيان

أبوظبي
طحنون بن زايد مستقبلاً باري ستيرنليخت | من المصدر
طحنون بن زايد مستقبلاً باري ستيرنليخت | من المصدر

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، فرص التعاون مع «ستاروود كابيتال» في توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «بحثت مع باري ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاروود كابيتال الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على بنية مراكز البيانات لتلبية متطلبات المعالجة الذكية، وفرص التعاون في هذا المجال.

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد: «استعرضنا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار على المستوى التنفيذي، وبما يعكس مستويات الابتكار والبنية التحتية الرقمية المتقدمة وإمكانياتها في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة ونمو مرن طويل الأمد».